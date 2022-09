Chelsea heeft al opvolger voor Tuchel: het kaapt Graham Potter weg bij het Brighton van Leandro Trossard

Chelsea ontsloeg Tuchel daags na het 1-0 verlies tegen het Kroatische Dinamo Zagreb op de eerste speeldag van de Champions League. De 49-jarige Duitser stond sinds januari 2021 aan het roer bij Chelsea waar hij Frank Lampard verving. Hij leidde de Londenaars twee seizoenen geleden naar winst in de Champions League.

Chelsea begon het nieuwe seizoen in de Premier League met 10 op 18 en staat daarmee zesde. Die weinig overtuigende competitiestart en de nederlaag tegen Dinamo deden de nieuwe Amerikaanse eigenaars van de club besluiten Tuchel aan de deur te zetten.

De 47-jarige Potter coachte Brighton & Hove Albion, de club van Rode Duivel Leandro Trossard, sinds medio 2019. Met 13 op 18 staan The Seagulls voorlopig fraai vierde in de Premier League en die resultaten bleven niet onopgemerkt in Londen. “Ik ben trots en opgewonden om hier bij deze fantastische club aan de slag te gaan”, zo klinkt het in een eerste reactie bij Potter. “Ik wil Brighton en eigenaar Tony Bloom bedanken om mij deze kans te gunnen. De spelers en fans bedank ik voor de steun de voorbije jaren.”

Bij Chelsea ligt Romelu Lukaku nog tot medio 2026 onder contract. Dit seizoen wordt de Rode Duivel uitgeleend aan zijn ex-club Inter, maar mogelijk verandert het vertrek van Tuchel wel iets aan de situatie van Lukaku in de Britse hoofdstad. Onder de Duitse coach kreeg de Belgische topschutter aller tijden vorig seizoen amper speelkansen.