Voel jij je constant moe? Dit zijn de signalen dat je het echt rustiger aan moet doen

De Canadese popster Justin Bieber kan niet meer. Hij zet zijn tournee voorlopig op pauze en gaat veel rusten in het belang van zijn gezondheid. En ook zijn landgenoot en collega-popster Shawn Mendes, heeft op doktersadvies zijn concerten afgelast omdat het mentaal te zwaar voelt om weer te gaan optreden. Acteur Tom Holland negeerde dan weer zijn burn-out tot hij niet meer kon. Hoe kan je eigenlijk weten wanneer het te druk wordt in je leven? Hoe ga je ermee om voor je kraakt onder prestatiedruk? En is de een er gevoeliger voor dan de ander?