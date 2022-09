Belgen die beschuldigd werden van verkrachting op Rhodos vrijgelaten en alweer thuis

De 31-jarige Britse vrouw beweerde dat ze zondagnacht slachtoffer was geworden van een groepsverkrachting in een hotelkamer in Faliraki op het Griekse eiland Rhodos. Ze ontmoette het groepje Belgische mannen -allemaal tussen de 30 en 35 jaar oud- in een nachtclub. De drank vloeide rijkelijk.

Nadien trok het gezelschap naar het hotel Mon Repos waar de mannen verbleven. Volgens haar versie van de feiten had ze er op het balkon seks met een van de mannen. Later zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Het groepje bestond uit vijf tot acht mannen.

De politie slaagde erin te achterhalen wie de vier Belgen zijn. Ze werden opgepakt en er werd DNA-materiaal afgenomen. Het viertal is ondertussen weer thuis. “De officier van justitie hecht weinig geloof aan het verhaal van het meisje”, klinkt het bij hun advocaat Stelios Alexandris. “Volgens de versie van mijn cliënten had de vrouw gewild seks met twee mannen en nam ze nadien een taxi naar het hotel waar zij verbleef met haar vriendinnen. Daarvan zijn ook camerabeelden. Het onderzoek loopt nog verder, maar de kans is groot dat het zal worden afgesloten zonder gevolg.”