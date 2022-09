Royaltywatcher: “Samenkomst koninklijke familie bereidt Britse bevolking voor”

“We verkeren in grote onzekerheid over de gezondheidstoestand van koningin Elizabeth”, stelt historicus en royaltywatcher Patrick Weber vast. Hij vindt het bijzonder opvallend dat de hele familie is opgeroepen om naar Schotland te komen. “Dit is zeer zeldzaam, op deze manier wordt ook de bevolking voorbereid.”

Alle vier de kinderen van de vorstin zijn inmiddels aanwezig op Balmoral Castle. Het gaat om kroonprins Charles en zijn echtgenote Camilla, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward en zijn vrouw Sophie. “De Queen had lange tijd een heel goede band met Andrew, maar sinds de zware beschuldigingen die tegen hem werden geuit heeft ze afstand genomen. Toch zal hij altijd haar zoon blijven”, zegt Weber.

Dinsdag ontving de koningin nog Boris Johnson, die formeel zijn ontslag indiende, en benoemde niet veel later Liz Truss als diens opvolger. “Normaal ontvangt de koningin de nieuwe premier altijd in Londen, het feit dat dit nu in Schotland gebeurde wees al op haar zwakke gezondheid”, weet Weber. “De kans bestaat dat de foto met Liz Truss een historisch beeld wordt, misschien wel de laatste foto met Elizabeth in haar functie als koningin.”

Eerder dit jaar moest de vorstin verstek laten gaan voor de Highland Games in Schotland. Gisteren maakte Buckingham Palace bekend dat koningin Elizabeth op doktersadvies het overleg met de Privy Council (haar adviesraad, nvdr.) zou verplaatsen, nadat ze rust voorgeschreven kreeg door haar artsen.

De 96-jarige koningin kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Ze is slecht ter been en loopt al een tijdje met een wandelstok. Ook moest ze op doktersadvies regelmatig activiteiten uit de agenda schrappen. “Ik denk dat ze niet alleen met mobiliteitsproblemen kampt”, zegt Weber, “maar we moeten optimistisch blijven.”

Koningin Elizabeth is bijzonder geliefd, ook in Schotland. “De viering van haar jubileum eerder dit jaar lokte een grote mensenmassa naar Londen, hoewel niemand tot op het laatste ogenblik zeker wist of de Queen wel effectief aanwezig zou zijn.”