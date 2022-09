Kwart van de Vlamingen heeft financiële geheimen voor partner

Ooit een uitgave verzwegen voor je wederhelft? Je bent niet alleen. Zo’n 24 procent van de Vlamingen heeft thuis al eens financiële informatie achtergehouden. Dat concludeerde de site op basis van een steekproef bij duizend volwassen Vlamingen. Veel koppels zijn ook vaag over hun loon. Een derde van de bevraagden geeft toe niet exact te weten wat de partner verdient. Het zijn vooral mannen – 28 procent – die op financieel vlak informatie achterhouden omtrent hun inkomsten, uitgaven of schulden. Onder vrouwelijke deelnemers bedraagt dit iets minder, 21 procent.

LEES OOK:

Schaamte

Financiële geheimpjes zijn meestal het gevolg van schaamte. Eén op de vijf bevraagden vindt het ronduit vervelend om het over geldzaken te hebben. Achttien procent vindt een gesprek over zijn of haar loon vervelend omdat ze gegeneerd zijn over de hoogte ervan. Die schaamte blijkt trouwens regionaal bepaald. In Antwerpen en Limburg hebben mensen (15 procent in elke stad) er het minst last van. Brusselaars en Brabanders, respectievelijk 33 en 25 procent, tillen dan weer het zwaarst aan de hoogte van hun inkomen.

Dingen verzwijgen op financieel vlak: een kwestie van wat niet weet, niet deert? Vince Franke van de kortingscodesite vindt van niet. “Het is nooit een goed idee om dingen te verzwijgen voor je partner, laat staan op financieel gebied. Wees eerlijk, dan weet je wel direct waar je aan toe bent. Dat geeft rust”, staat er in een persbericht. “Zeker nu alles duurder wordt, is het belangrijk om een helder overzicht te hebben van gezamenlijke inkomsten en uitgaven. Toegegeven, dat kan confronterend zijn, maar het is beter dan verzwijgen.” Ook volgens relatiedeskundige Rika Ponnet is het duidelijk: “Samen de rekeningen doorploegen is een net heel mooi teken van graag zien”, zei ze eerder in het Nieuwsblad. Ze erkende ook dat er nog steeds een taboe rust op het geldthema binnen een relatie, wat niet zelden tot een breuk leidt.