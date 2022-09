Lewis Hamilton moet achteraan starten door crash in Francorchamps

Lewis Hamilton zal zondag in Monza achteraan moeten starten. De Brit neemt een nieuwe motor in gebruik, omdat die van Spa niet inzetbaar is door zijn crash.

Monza is net als Francorchamps een circuit waarop inhalen relatief gemakkelijk kan. Daarom kiezen veel rijders dit circuit uit om een extra motor in gebruik te nemen, bovenop de drie die toegelaten zijn. In Spa viel dat goed uit voor Max Verstappen, want ondanks een start vanop P14 kon hij de race winnen.

Veel rijders die in de GP van België geen nieuwe krachtbron in dienst namen, doen dat dit weekend in Monza. Dat wordt onder meer verwacht van Carlos Sainz en Sergio Perez. Mercedes heeft inmiddels al bevestigd dat het ook het geval is voor Lewis Hamilton. Hij had in Spa een botsing met Fernando Alonso en werd daarbij hoog in de lucht geslingerd. Bij de landing ging er een kracht van 45G door de Mercedesmotor en het team onderzoekt nog wat de interne schade is. In afwachting wordt motor 4 in gebruik genomen, waarvoor de Brit dus een gridstraf incasseert. In Zandvoort deed Hamilton het met een oudere motor, maar daarvoor is het snelle Monza te veeleisend. (mc)

