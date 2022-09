Twee voormalige grandslamwinnaars komen naar European Open in Antwerpen

De European Open vindt plaats van 16 tot en met 23 oktober in de Lotto Arena. De Canadees Felix Auger-Aliassime, nummer 8 van de wereld, leidt het deelnemersveld. Zijn aanwezigheid werd eind augustus al aangekondigd.

Met Stan Wawrinka en Dominic Thiem zullen ook twee voormalige grandslamwinnaars present tekenen. Wawrinka won de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Hij speelde in Antwerpen al eens de finale in 2019, toen hij verloor van Andy Murray. De 37-jarige Zwitser is na twee operaties aan de voet en een lange revalidatie weggezakt naar plaats 295. Toch is toernooidirecteur Dick Norman blij met zijn komst. “Een van de meest memorabele matchen in de geschiedenis van de European Open was de superspannende finale in 2019 van Wawrinka tegen Andy Murray”, zegt hij. “Na een blessure timmert Wawrinka aan de weg terug. Hij is een van de weinige tennissers van zijn generatie die zich kon meten met ‘De Grote Drie’: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic.”

Dominic Thiem (29) won in 2020 de US Open in zijn vierde grandslamfinale maar ook hij is inmiddels teruggezakt door blessureleed. De Oostenrijker was lang out met een polskwetsuur en staat vandaag 211e. Met een halve finale op het toernooi in Gstaad midden juli bewees hij wel nog niet afgeschreven te zijn.

“Dit zijn dus twee nieuwe topnamen voor het toernooi, maar ons huiswerk zit er nog niet op”, onderstreept Norman. “We kijken ernaar uit binnenkort de eerste Belgische namen bekend te kunnen maken. Ook wat Belgen betreft willen we naar goede gewoonte opnieuw uitpakken met een sterk deelnemersveld.”