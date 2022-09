Wout van Aert overtuigd dat duo-kopmanschap op WK juiste keuze is: “Beter plan dan de kansen van Remco al bij de start op te offeren”

Nog drie keer speldt Wout van Aert (27) dit jaar een rugnummer op voor hij aan zijn winterbreak begint en daarna het veld in duikt. De eerste keer is vrijdag in Québec, de tweede keer zondag in Montréal en de laatste keer is binnen een tweetal weken op het WK in Wollongong. Een doel dat hij dit jaar net iets anders aanpakt dan voorheen, met enkele koersdagen minder en zonder de tijdrit erbij te pakken. Zowel de benen als de man lijken meer dan ooit klaar om die regenboogtrui te veroveren.