RED-teams van drie Limburgse brandweerzones oefenen voor het eerst samen in Bilzen

Wie donderdag tussen 9 uur en 16 uur veel brandweer opmerkte rond het voormalige ziekenhuis in de Hospitaalstraat in Bilzen, moet zich geen zorgen maken. Het ging namelijk om een provinciale oefening van de drie brandweerzones. “De RED-teams van de brandweerzones Oost-Limburg, Zuid-West Limburg en Noord-Limburg voerden samen allerlei scenario’s uit, waarbij ze mensen moesten redden”, zegt sergeant Kurt Jacobs, teamchef van het RED-team bij de brandweer Oost-Limburg en de organisator van de oefening.

© Tom Palmaers

“Het RED-team wordt opgeroepen als de gewone middelen van de brandweer onvoldoende blijken, bijvoorbeeld als de ladderwagen niet hoog genoeg is of slachtoffers om een andere reden niet bereikt kunnen worden. Wij voeren reddingen met touwen uit, waarbij mensen onder meer liggend op een brancard vanop hoogte naar beneden worden gebracht. De RED-teams van de zones oefenen wel vaker apart. Maar dit is de eerste keer dat we een gezamenlijke, provinciale oefening doen. Op deze manier leren we elkaar beter kennen en vertrouwen, wat goed van pas kan komen bij grote reddingen in de toekomst.”

De RED-teams zullen vanaf nu elk jaar een gezamenlijke oefening doen. Die zal telkens door een andere zone georganiseerd worden.

