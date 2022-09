GEMEENTERAAD. Herinrichting Rijksweg voor trambus niet oké voor oppositie Maasmechelen

MAASMECHELEN

Rijksweg: De herinrichting van de Rijksweg van twee naar één rijvak voor de trambus roept vragen en bedenkingen op bij de oppositie. Daan Deckers (Vooruit) heeft het over de luchtkwaliteit en vraagt zich af wat er met de auto’s zal gebeuren die niet meer op de Rijksweg kunnen. Jos Lambrichts (AdemM) zegt dat de Rijksweg de belangrijkste weg is voor lokale verplaatsingen: “De Ontsluitingsweg bestempelen als de nieuwe Rijksweg is geen vergelijking.” Erik Ver Berne (Onafhankelijk raadslid) wierp op dat de Ontsluitingsweg straks ook nog eens het verkeer van de nieuwe Willemskaai (400 woningen) moet slikken. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) vergelijkt de versmalling met wat destijds op de Brusselse Anspachlaan is gebeurd. “Ook toen rezen er vraagtekens, maar de Smeetslaan en Dokter Houbenlaan in eigen gemeente zijn goede voorbeelden. In Dilsen en Lanaken is de versmalling al lang een feit. Wij lopen achter qua infrastructuur.” Schepen Inge Opsteijn (Open vld) zegt dat deze plannen slechts een streefbeeld zijn.

Omgevingshandhaving: Erik Ver Berne wil weten hoeveel overtredingen en pv’s er al zijn genoteerd in verband met de omgevingshandhaving in de gemeente. “Ons doel is controleren, raad geven en inbreuken vrijwillig laten herstellen”, zegt schepen Opsteijn. Van de 18 klachten zijn er vijftien in de fase van handhaving, drie moeten nog worden onderzocht.

Kapvergunning: Jos Lambrichts (AdemM)) klaagt het kappen van de meer dan honderdjarige boom op het kerkplein in Vucht aan. “Het dorpsbeeld is verdwenen. Ik heb foto’s van de stam van die boom. Die was niet rot of ziek. Er is trouwens een vergunning nodig om zo’n boom te kappen”, aldus de Vuchtenaar. “Een boomchirurg heeft vaststellingen gedaan en geconstateerd dat die boom dood was. Hij was ook onveilig door de overhangende takken”, weet schepen Inge Opsteijn. “Op de foto die ik heb heeft die boom geen bladeren meer, maar ik heb geen kapvergunning afgeleverd”, aldus burgemeester Raf Terwingen.