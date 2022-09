Philippe Geubels keert na vier jaar terug naar de theaters

Uit het televisielandschap is Philippe Geubels (41) niet meer weg te denken, maar het is al vier jaar geleden dat de comedian zich nog eens op het podium waagde. Daar komt volgend jaar verandering in, want dan trekt hij weer naar de theaters met zijn nieuwe show ‘Geubels gaat in bad.’

Het wordt Geubels’ vierde voorstelling, na Droog, Hoe moet het nu verder en Bedankt voor alles. Die laatste speelde hij voor de laatste keer in 2018.

In de voorstelling zal Geubels ‘de kraan van de onzin wagenwijd openzetten’. Hij zal boompjes opzetten over te dure foodtrucks, kerstversiering bij begrafenisondernemers, en de ontstaansgeschiedenis van de kroket. De tournee gaat in februari 2023 van start in Gent en trekt daarna naar Hasselt en Antwerpen. Afsluiten doet Geubels in mei in het Kursaal van Oostende.