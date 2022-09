Hasselt

Zonder het te beseffen hebben de meubelophalers van de Hasseltse Kringwinkel Okazi een kat mee vervoerd. Moeïzza, zo heet de poes van Mehmet Gohmez (22), deed immers een dutje in de ladebak onder de zetel toen die in de vrachtwagen werd geladen. Iets later miste Mehmet zijn kat. Die snel gevonden werd.