Politie Voeren betrapt vermoedelijke drugsdealer en vindt 906 gram speed

In de nacht van dinsdag op woensdag merkte een interventieploeg in de Withuisstraat in Moelingen een voertuig op dat opvallend traag over de brug van de Berwijn reed. De bestuurder, een 40-jarige man uit de Waalse buurgemeente Dalhem, werd tegengehouden. Hij legde een negatieve alcoholtest af, maar testte wel positief op drugs. Tijdens een verdere controle werd een hoeveelheid cash geld in zijn voertuig gevonden, naast verschillende voorwerpen die wezen op druggebruik.

Nadat de politie de parketmagistraat van Luik had gecontacteerd, werd de 40-jarige man gearresteerd en werd er een huiszoeking gedaan in zijn woning. Daarbij werd een groot pak speed van 906 gram gevonden. Er lagen ook enkele doosjes met hoeveelheden amfetamines, cannabis en xtc-tabletten. De vermoedelijke drugsdealer bracht de nacht in de cel door op het commissariaat van Voeren en werd ’s morgen overgedragen aan de politie Basse-Meuse. Zij voeren verder onderzoek. siol