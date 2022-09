Langer leven door je eetgewoonten? Dat kan volgens wetenschappers als je twee gouden regels volgt

Amerikaanse onderzoekers hebben honderden gezondheidsonderzoeken geanalyseerd om concrete tips te zoeken voor een langer leven. Die hebben ze ook gevonden en gepubliceerd in het vakblad Cell. Wie hun twee eenvoudige regeltjes in acht neemt, heeft volgens hun conclusie nog veel gezonde jaren voor de boeg.

Of je nu calorieën telt of jezelf uithongert: volgens een team onderzoekers aan de universiteit van Southern California mag je elk specifiek (crash)dieet uit je leven bannen. Met hun grootschalige metastudie denken ze immers de allerbelangrijkste voedingsregels voor een lang leven bepaald te hebben. “We konden op basis van een decennium aan studieresultaten een ‘levensduurdieet’ opstellen. Dat biedt een solide basis voor voedingsaanbevelingen en toekomstig onderzoek”, legt studieleider Valter Longo uit in een universitaire verklaring. “Dat ‘langlevendieet’ is niet alleen gericht op gewichtsverlies, het is een hele levensstijl die veroudering vertraagt.”

Regel 1

Schrap rood vlees en worst van het menu

“Rood vlees, waaronder rund, varken, lam en geit, veroorzaakt ontstekingsprocessen in het lichaam en zorgt er volgens Longo voor dat je korter zal leven. Naast vis en gevogelte zouden plantaardige eiwitbronnen de hoofdrol moeten spelen. Het is nu bewezen dat vlees de ontwikkeling van tal van ziekten kan bevorderen, waaronder diabetes en hartaandoeningen. Bovendien wordt van worst vermoed dat het de ontwikkeling van darmkanker bevordert. Als je van een lang leven wilt genieten, moet rood vlees dus een absolute uitzondering worden.”

Regel 2

Vast ten minste 12 uur per dag

“Vasten helpt de insulineresistentie, bloeddruk en andere risicofactoren te verminderen”, benadrukt de studie. Om het levensverlengende effect te activeren, hoeft er niet zo strikt mee omgegaan te worden als bij klassiek intermitterend vasten. Idealiter zouden de maaltijden van de dag allemaal binnen een tijdvenster van elf tot twaalf uur moeten plaatsvinden. Deze mini-vastenperiodes ontlasten het organisme, zodat de stofwisseling en organen beter kunnen herstellen.”