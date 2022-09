Rammstein verkoopt Koning Boudewijnstadion uit, en kondigt meteen tweede concert aan

Dat je snel moet zijn om een ticketje te bemachtigen voor Rammstein. Het concert van de Duitse metalband op 4 augustus 2023 is in een mum van tijd uitverkocht. Het lijkt erop dat ze dat nieuws verwacht hadden, want niet veel later is de aankondiging van een tweede datum gekomen.

Wie niet om 10 uur achter de computer zat, was er aan voor de moeite. Het concert op 4 augustus 2023 kende al snel een grote wachtrij bij de voorverkoop online. En een kwartier nadat die was gestart, komt van Ticketmaster de melding dat er weinig tot geen tickets beschikbaar waren voor het concert. Hopeloos uitverkocht dus, in een mum van tijd.

© Geert Van de Velde

Het lijkt erop dat de band en Greenhouse Talent dat verwacht heeft, want na twintig minuten komt dan de aankondiging dat er een tweede concert komt. Op 5 augustus 2023 staan ze opnieuw in het Koning Boudewijnstadion. Tickets zijn ogenblikkelijk beschikbaar gesteld. Maar ook daar zal “snel zijn” de boodschap zijn.

Na 28 jaar zijn Till Lindemann en co. nog steeds razend populair. Zo veel is duidelijk. Ook hun concert in Oostende dit jaar verkocht op een kwartier uit. In 2021 – wat later door corona – kondigden ze toen ook een tweede concert aan. Na hun verschroeiende passage aan de kust stonden plots zo goed als al hun platen opnieuw in de top 100 van de albumlijst van de Ultratop in ons land. Ook nieuwe plaat Zeit, die in april verscheen, doet het sterk en kwam toen meteen binnen op nummer 1.