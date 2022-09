Netflix-abonnement opgezegd? Met deze filmtoppers in de cinema krijg je daar geen spijt van

Voor Frank Verstraeten of ‘The Wolf of Antwerp’ kon alles in de Zillion. — © KFD

1. Triangle of Sadness

Wat? De satirische komedie die de Zweed Ruben Östlund na The Square zijn tweede Gouden Palm in Cannes opleverde.

Plot? Een cruiseschip raakt in de problemen wanneer een storm opsteekt. De chaos is compleet wanneer de passagiers op dat moment een luxediner aangeboden krijgen en de marxistische kapitein (Woody Harrelson) zich in de drank stort.

Verwachtingen? Triangle of Sadness is met zijn Monty Pythoneske momenten veel commerciëler dan Östlunds vorige films Turist en The Square. De prent kan het dus goed doen bij een breed publiek dat snakt naar een komedie, een genre dat ondervertegenwoordigd is in de bioscoop.

Uit op 28 september.

2. Ticket To Paradise

Wat? De terugkeer van romantische Hollywood-komedie.

Plot? Julia Roberts en George Clooney vertolken een echtpaar dat al enige tijd gescheiden is. Op Bali spannen ze samen om het huwelijk van hun dochter te saboteren, omdat ze de bruidegom niet zien zitten.

Verwachtingen? Er zijn zo weinig goede romantische komedies in de bioscoop dat deze Ticket To Paradise wel eens een publiekslieveling zou kunnen worden. De charme van het duo Roberts-Clooney kan wonderen doen. Maar het verhaaltje moet dan wel een beetje stevig zijn.

Uit op 28 september

3. Rebel

Wat? Adil en Bilalls meest persoonlijke film tot nu toe waarin het duo opnieuw toont dat het barst van talent.

Plot? Molenbekenaar Kemal trekt naar Syrië om er de slachtoffers van president Bashar Al-Assad te helpen. Daar wordt hij ontvoerd door IS. Intussen wordt zijn jonger broertje Nassim gebrainwasht om ook naar Syrië te trekken.

Verwachtingen? De meeste Vlamingen staan waarschijnlijk niet te springen om een film over Syriëstrijders te bekijken, maar de mix van actie, drama, musical en exploitation is zo uniek dat Rebel een echt evenement kan worden.

Uit op 5 oktober.

4. Black Adam

Wat? De elfde film in het DC Extented Universe focust op de grote tegenstander van Shazam.

Plot? Na vijfduizend jaar gevangenschap komt Black Adam (Dwayne Johnson) vrij in de moderne wereld. Maar zijn aanpak om gerechtigheid te bekomen, valt niet in goede aarde. Mensen doen een poging om van deze antiheld een held te maken.

Verwachtingen? Dwayne Johnson is enorm populair, maar de vrees bestaat dat Black Adam de richting uitgaat van het erbarmelijke Justice League. Dat zou Warner zeer nerveus kunnen maken, nu het daar vreselijk rommelt – denk aan het geannuleerde Batgirl.

Uit op 19 oktober.

5. Holy Spider

Wat? Een in Europa geproduceerde thriller over een beruchte seriemoordenaar in Iran.

Plot? Een journaliste (Zar Amir Ebrahimi) is een seriemoordenaar op het spoor in Mashad, de tweede grootste stad in Iran. Omdat ze een vrouw is, krijgt ze weinig steun. Intussen blijft de moordenaar slachtoffers maken.

Verwachtingen? Deze thriller van de Zweedse Iraniër Ali Abassi, de maker van het uniek sprookje Gräns, legt de hypocrisie binnen het Iraans gerechtssysteem bloot en kreeg in Cannes de prijs voor de beste actrice. Een originele nagelbijter die goed zou kunnen scoren in de arthouse-zalen.

Uit op 26 oktober.

6. Zillion

Wat? Robin Pront (D’Ardennen) blikt terug op de implosie van de Vlaamse ‘Studio 54’.

Plot? Entrepreneur Frank Verstraeten (Jonas Vermeulen) lanceert in 1997 de megadiscotheek Zillion en laat zich omringen door mooie vrouwen en verdachte individuen. Criminele feiten maken een einde aan het hedonistisch danspaleis.

Verwachtingen? De trailer ziet er alvast geweldig uit. Veel zal afhangen van het script en hoe dicht de getalenteerde Pront bij de werkelijkheid blijft. Maar Matteo Simoni als pornofilmer Dennis Black Magic en Charlotte Timmers als Vanessa (Brigitta Callens?) zullen ongetwijfeld heel wat toeschouwers lokken.

Uit op 26 oktober.

7. Close

Wat? Lukas Dhont bevestigt met deze Cannes-hit dat hij geen eendagsvlieg is, maar een auteur met een visie.

Plot? Twaalfjarige buurjongens Léo en Remi zijn de allerbeste maatjes. Wanneer er geroddeld wordt over hun hechte band, neemt Léo afstand van zijn boezemvriend. Dat zorgt voor een kortsluiting.

Verwachtingen? De enorme reputatie die Close in Cannes verwierf, blijft nazinderen. Het publiek zal dan ook willen uitzoeken waarom die klein filmpje over vriendschap zo bijzonder is. Kan niet alleen een arthouse-succes worden, maar ook een commerciële hit.

Uit op 2 november.

8. Amsterdam

Wat? David O. Russell (Three Kings, American Hustle) gaat retro met een misdaadkomedie vol bekende acteurs.

Plot? De jaren dertig in Los Angeles. Een dokter, een advocaat en een verpleegster (Christian Bale, John David Washington en Margot Robbie) zijn de getuigen van een moord. Ze worden al meteen als hoofdverdachten opgevoerd.

Verwachtingen? Een film met ook nog Robert De Niro, Matthias Schoenaerts, Chris Rock, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Michael Shannon en vele andere sterren: wie wil dat niet zien? Maar misdaadfilms kunnen in de bioscoop de concurrentie met actiefilms niet meer aan. Hopen dus dat star power nog bestaat.

Uit op 2 november.

9. Black Panther: Wakanda Forever

Wat? Sequel van Marvel-succes Black Panther, maar nu zonder de betreurde Chadwick Boseman.

Plot? Na de dood van koning T’Challa (Boseman) moet prinses Shuri (Letitia Wright) het koninkrijk Wakanda helpen beschermen tegen een duistere macht. Die zou wel een verband kunnen hebben met Ironheart, de schepster van het Iron Man-pak.

Verwachtingen?Black Panther was een behoorlijk saaie en ridicule Marvel-film, maar hij scoorde wel enorm aan de kassa. Zal de sequel echter zonder de charismatische Boseman een hit kunnen worden? En zullen de Wakanda-dames die leegte kunnen invullen?

Uit op 9 november.

10. She Said

Wat? De All the President’s Men van het #MeToo-tijdperk.

Plot? In 2017 onderzochten journalisten van de New York Times, Jodi Kantor en Megan Twohey, klachten over seksueel misbruik binnen productiehuis Miramax en meer bepaald door Harvey Weinstein.

Verwachtingen? Uitstekende actrices zoals Carey Mulligan en Zoe Kazan kunnen zo’n film over een journalistiek drama perfect dragen. Afwachten wel hoe subtiel de Duitse cineaste Maria Schrader het verhaal zal aanpakken. Het stemt hoopvol dat Brad Pitt de prent produceert.

Uit op 23 november.

11. Avatar: The Way of Wate r

Wat? Dertien jaar na zijn megasciencefictionhit lanceert James Cameron een tweede deel. Het derde mag je in 2024 verwachten.

Plot? Tien jaar na Avatar moet marinier Jack Sully (Sam Worthington), die een Na’vi-alien is gebleven, met zijn stam zien onder te duiken voor de mensen. Blijkbaar koos hij voor een schuilplaats in de oceaan van Pandora.

Verwachtingen? Speciale effecten die je zullen verpletteren. In de dertien jaar die volgden op Avatar is de technologie exponentieel geavanceerd. Toch zal Cameron iets meer moeten vertellen dan een SF-versie van Dances with Wolves.

Uit op 14 december.

