Xavier Siméon beëindigt motorsportcarrière

De motorrijder werd in 2021 wereldkampioen endurance (uithouding) en schreef twee keer de 24 uur van Le Mans op zijn naam (in 2021 en 2022). In 2018 nam hij deel aan het WK MotoGP, de koningsklasse van het WK motorsport. Daarvoor was hij jarenlang actief in de Moto2.

Siméon stopt om persoonlijke redenen. Hij zal zich voortaan toeleggen op het trainen van jonge talent, onder wie huidig Moto2-rijder Barry Baltus.