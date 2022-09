Ook koninklijke kinderen moeten terug: Britse prinsen George (9), Louis (4) en prinses Charlotte (7) starten in nieuwe school

De schoolgaande jeugd zit al voor de tweede week terug op de schoolbanken, al is dat bij sommigen met de nodige tegenzin. Maar ook koninklijke kinderen ontsnappen niet aan de leerplicht. De kinderen van de Britse prins William en Kate Middleton starten donderdag in een nieuwe school in Engeland. Geflankeerd door hun ouders brachten prinsen George (9), Louis (4) en prinses Charlotte (7) woensdag al een bezoekje aan hun nieuw onderwijsinstituut. Daarbij viel het de Britse pers vooral op dat de kleine Louis al “een grote jongen is, die de hand van zijn papa niet wil vastpakken”.