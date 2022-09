Queen Elizabeth onder medisch toezicht geplaatst, dokters “bezorgd” om haar gezondheid

De Britse koningin Elizabeth is donderdag onder medisch toezicht geplaatst. Haar artsen zouden bezorgd zijn over haar gezondheidstoestand, meldt Buckingham Palace. Prins Charles is aangekomen op Balmoral Castle in Schotland, waar de 96-jarige vorstin verblijft. Ook prins William en andere familieleden zijn al ter plaatse of nog onderweg, volgens de openbare omroep BBC een teken aan de wand dat de situatie ernstig is.