België bij EU-landen die minste staatssteun boden tijdens hoogtepunt pandemie

In 2020, het eerste jaar van de coronacrisis, heeft België voor omgerekend 0,4 procent van zijn bbp staatssteun geboden aan bedrijven die getroffen waren door de gevolgen van de pandemie. Enkel Ierland, Zweden en Finland boden, in verhouding tot hun bbp, nog minder staatssteun. Dat blijkt donderdag uit een analyse van de Europese Commissie.

Het scorebord van de Commissie betreft alle staatssteun die de EU-landen in 2020 boden. In de Europese interne markt is zo’n steun aan strenge regels onderhevig om te allen tijde een gelijk speelveld te garanderen. Steunmaatregelen moeten daarom ter goedkeuring aan de Commissie worden voorgelegd.

De 27 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk gingen in 2020 over tot 384,33 miljard euro aan staatssteunmaatregelen. Daarvan was 227,97 miljard euro bestemd voor maatregelen in de context van de coronacrisis.

In verhouding tot hun bbp trokken Polen (3,8 procent) en Griekenland (3,6 procent) het meeste geld uit voor overheidssteun aan door de crisis getroffen bedrijven. Ierland en Zweden (beide 0,2 procent) waren het zuinigst, gevolgd door Finland (0,3 procent), België (0,4 procent) en Nederland (0,58 procent).

Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager wijst erop dat het staatssteunbeleid een hoeksteen van de interne markt blijft. Want de staatssteun voor niet-coronagerelateerde doeleinden lag in 2020 in de lijn van de voorgaande jaren, ondanks de crisis.