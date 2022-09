Nieuwe sensoren in Apple watch zouden je eisprong voorspellen, maar is dat betrouwbaar?

De twee ingebouwde sensoren van de Apple watch series 8 controleren elke vijf seconden de lichaamstemperatuur via de pols. Als de temperatuur stijgt, kan het impliceren dat de drager van het uurwerk ovuleert, aangezien de lichaamstemperatuur in de loop van de menstruatiecyclus verandert en stijgt als reactie op de eisprong. Verder zal de nieuwste versie van de bijhorende app, waarin dames details over hun cyclus kunnen noteren, nu ook waarschuwen als er afwijkingen in de cycli worden gedetecteerd. Afwijkingen op een menstruale cyclus, zoals af en toe bloedverlies tussen de maandstonden, kunnen dieperliggende gezondheidsproblemen aan het licht brengen zoals vleesbomen en het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS).

Betrouwbaar?

“Het uurwerk doet eigenlijk wat de klassieke temperatuurmethode doet, alleen moet je bij die laatste elke ochtend je lichaamstemperatuur meten via de vagina”, zegt gynaecoloog Hendrik Cammu. Of deze betrouwbaar is? Dat is volgens hem momenteel moeilijk te voorspellen. “Daarvoor zou Apple eerst een at random sample moeten uitvoeren, een studie onder mensen die nog nooit de temperatuurmethode hebben toegepast om hun ovulatie in kaart te brengen en ook geen ervaring hebben met het dragen van een technologisch uurwerk. Het bedrijf moet ook weten welk resultaat de studie moet geven: een zwangerschap vermijden of de kansen op een zwangerschap vergroten. Enkel dan kunnen we weten of de temperatuurmeting van het uurwerk evenwaardig of zelfs beter is dan de klassieke, meer omslachtige methode.” Hoe dan ook is de aloude temperatuurmethode altijd betrouwbaarder in combinatie met de slijmwaarneming.

Eén ding is wel zeker: het klopt dat de lichaamstemperatuur stijgt voor de ovulatie, ongeveer met een halve graad. De hogere temperatuur blijft tot de menstruatie uiteindelijk begint. “De sensoren zullen wellicht elke temperatuurstijging waarnemen, dus ook koorts”, voegt Cammu toe. De gynaecoloog raadt vrouwen die tools gebruiken om hun ovulatie te tracken in de hoop zwanger te worden, aan om zich er niet keihard op te focussen. “Het is wetenschappelijk bewezen dat hoe meer stress je ervaart, hoe slechter het met de fertiliteit is gesteld.” Vroedvrouw Uwe Porters zei eerder dat je resultaten van cyclusapps beter niet gebruikt als anticonceptie. “Het zijn handige ondersteunende tools om je lichaam beter te leren kennen, maar ze zijn niet betrouwbaar. Die toepassingen verwerken je ingevoerde gegevens op basis van een algoritme, maar die weten niet zeker of je ook echt een eisprong hebt. Advies van professionals blijft belangrijker om je cyclus te leren kennen.”