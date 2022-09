Tinder, de bekendste datingapp ter wereld, bestaat tien jaar. In die tien jaar vonden miljoenen mensen er de liefde van hun leven. Leuk voor die mensen, minder leuk voor Tinder, wegens weer twee klanten minder. Want daar is het de app om te doen: mensen zo lang mogelijk op Tinder houden, het liefst betalend. Hoe de app dat doet? Door de gebruiker te frustreren.