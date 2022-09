Remco Evenepoel is op zijn hoede voor Spaanse aanval in de Vuelta: “De nervositeit begint toch wat te stijgen”

Etappe achttien in de Vuelta is het intussen en Remco Evenepoel staat nog steeds aan kop van het klassement. Donderdag wachten hem heel wat hoogtemeters tussen Trujillo en de Alto del Piornal. Hij verwacht alvast stevig weerwerk uit Spaanse hoek.

“Ik hoop dat de vorm goed zit”, aldus Evenepoel voor de start. “Het gaat een speciale koers worden vandaag. De zwaarste beklimming zal die zijn met nog zo’n 90 kilometer te rijden (de Alto de Desepera, red.). De slotklim is langer, maar niet zo steil. Ik verwacht dus opnieuw een strijd om in de ontsnapping te geraken en daarna hopelijk een makkelijkere finale. Hoe ik omga met de druk? Ik probeer er vooral zo veel mogelijk van te genieten. Dat is het belangrijkste. Het is nu mijn twaalfde dag in de leiderstrui, dus dat is best lang. We zijn dicht bij de laatste dagen dus ik hoop dat nog drie dagen lang deze trui kan dragen, om die mee naar huis te kunnen nemen. Dat zou perfect zijn.”

“Ik kom dichter bij Madrid, dus de nervositeit begint toch wat te stijgen. Dat is alleen maar goed, maar dat zal me wakkerhouden voor de komende dagen. Ik blijf zo rustig mogelijk. Het is gezonde stress. Je voelt het ook binnen de ploeg, dat we korter en korter bij komen. Woensdag was het alweer een ‘tricky’ finale, maar hebben we het opnieuw overleefd”, klinkt het.

“Collectieve aanval”

Wat verwacht Evenepoel van zijn uitdagers, en dan vooral Enric Mas? “De wedstrijd zal opengebroken worden op die gevaarlijke klim op 90 kilometer van de finish. Ik verwacht dus een lange finale, maar de slotklim is niet zo steil dus daar al het eerder draaien om de slipstream. In het wiel heb je veel voordeel. Het zal een open finale zijn, maar dat we naar de finish gaan met een kleine groep. Ik verwacht onderweg een offensief, maar dan collectief. Ik denk dat ze ons vroeg onder druk gaan proberen te zetten, maar de laatste twee beklimmingen zijn niet zó steil. Het is moeilijk om iemand los uit de wielen te rijden.”

Evenepoel werd woensdag nogal ostentatief lastiggevallen door een fan, vlak na de aankomst. “Ik heb het shirt effectief getekend, maar het ging eerder om het gebrek aan respect voor mijn herstel. Die man gaf me geen minuut om te recupereren (lacht). Maar als ik zou stressen over corona, dan zou ik energie verliezen die ik kan gebruiken tijdens de koers. Dus ik doe dat niet.”