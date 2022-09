Banken gaan gezinnen in moeilijkheden betalingsuitstel geven

Wie er door de crisis niet meer in slaagt zijn of haar woonkrediet af te betalen, kan betalingsuitstel krijgen. Dat heeft bankenfederatie Febelfin aangekondigd. Er zijn wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen.

“De Belgische banken willen hun klanten die in deze moeilijke en onzekere periode in financiële moeilijkheden dreigen te komen maximaal ondersteunen”, zegt Febelfin-voorzitter Johan Thijs. “Door snel te schakelen, slaagden we er als sector in op bijzonder korte termijn een maatregelenpakket uit te werken en al op 1 oktober te laten ingaan. Dat moet onze klanten in staat stellen om hun gezins- of ondernemingsbudget gedurende een jaar te verlichten, in afwachting van een normalisatie van de energieprijzen en een oplossing van de geopolitieke conflicten.”

Dat betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat je gedurende een jaar - 12 maanden - geen aflossingen van kapitaal moet doen. Alleen de interesten moet je in die periode blijven betalen. Dat jaar uitstel wordt achteraf wel toegevoegd aan de looptijd.

Voorwaarden

Wie betalingsuitstel wil krijgen, moet voldoen aan elk van deze voorwaarden:

- Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

- Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

- Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)

- De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier.