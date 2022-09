Voor het eerst gezin met twee mama’s in Peppa Pig na succesvolle petitie

Opmerkelijke nieuwigheid in de geliefde kindershow Peppa Pig: voor het eerst in de achttienjarige geschiedenis van het programma duikt een gezin op met twee mama’s.

De aflevering werd dinsdag uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk. In de bewuste scene vertelt Penny Polar Bear, klasgenootje van Peppa Pig, over haar twee mama’s en wat elk van hen speciaal maakt. Je ziet haar een tekening maken van de twee mama’s - beren met kleedjes aan - en zegt: “Ik ben Penny Polar Bear. Ik woon bij mijn mama en mijn andere mama. Eén mama is een dokter en de andere maakt spaghetti. Ik hou van spaghetti.”

De aflevering komt er bijna drie jaar na het begin van een petitiecampagne om een koppel van hetzelfde geslacht in de serie in te schrijven, om het programma inclusiever te maken. Meer dan 25.000 mensen ondertekenden die petitie.