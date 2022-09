Philippe Geubels gaat in bad en komt naar Hasselt: “Anderhalf uur flauwekul”

Philippe Geubels (41) gaat weer live touren. Met zijn nieuwe theatershow ‘Geubels gaat in bad’ komt de comedian ook naar de Trixxo Arena in Hasselt.

Het is al even geleden dat Geubels nog eens uit zijn kot kwam om live op te treden. Zijn laatste theatertour door Vlaanderen ging van start in 2016 en liep af in 2018. Daarna legde hij zich vooral toe op succesvol televisiewerk. “In tijden van corona viel een theatershow gewoon niet te plannen”, zei hij donderdag in de Stadsschouwburg in Antwerpen waar het nieuws werd bekendgemaakt. “De regels veranderden de hele tijd, dus ik heb toen dankbaar gebruik kunnen maken om voor televisie te werken. Maar ik heb veel zin om weer terug live op te treden.”

Waar de nieuwe show over gaat? “Eh, anderhalf uur flauwekul. Misschien ziet er wat meer gelaagdheid in deze voorstelling, vergeleken met de vorige, maar daar wil ik niet te veel de nadruk op leggen: het is toch vooral om te lachen. Ik doe wel wat minder shows dan vroeger.”

Hallo kroket

Volgens het persbericht mag u ook dit verwachten: ‘Hij laat zijn licht schijnen over te dure foodtrucks, kerstversiering bij begrafenisondernemers, en de ontstaansgeschiedenis van de kroket.’

‘Geubels gaat in bad’ gaat in februari 2023 in première. De komende weken en maanden doet hij ook al een aantal try-outs - waarvan een aantal in Beringen en Hamont-Achel - maar die shows zijn allemaal of veelal uitverkocht.

Op 2 en 3 februari staat hij in de Capitole in Gent, op 22 en 23 februari in Trixxo Theater in Hasselt, op 28 en 29 april in Stadsschouwburg Antwerpen en op en 3 en 4 mei in Kursaal Oostende. Daarnaast zijn er nog een aantal shows in een aantal cc’s. Pieter De Wulf van Comedyshows.be zegt dat er mogelijk nog een aantal voorstellingen bijkomen. “Maar dat hangt af van hoe de tickets verkopen, maar ik zou toch niet té lang wachten.” Geubels zelf raadt het uiteraard alvast aan om te komen kijken. “Hoe harder je lacht, hoe warmer je het krijgt en hoe minder ge de chauffage moet opzetten.”

Kaartjes kosten 33 of 38 euro en zijn vanaf vandaag te koop.

Info en tickets: www.comedyshows.be en www.philippegeubels.be