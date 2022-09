Politicus gearresteerd voor moord op journalist in Las Vegas

De politicus, de 45-jarige Democraat John Telles, was maandenlang het onderwerp van onderzoeksverhalen van de verslaggever, de 69-jarige Jeff German. German werd vrijdag dood aangetroffen vlak buiten zijn huis. Hij was meerdere malen gestoken. Enkele dagen hierna gaf de politie beelden vrij van de hoofdverdachte en een kastanjebruin voertuig dat mogelijk verband hield met de moord.

German had een reeks artikelen geschreven over vermeend wangedrag van Telles, een wethouder in Clark County waar Las Vegas onder valt. De verhalen bevatten klachten tegen Telles over pesten, vriendjespolitiek en andere misdragingen bij een lokaal overheidskantoor dat de eigendommen beheert van mensen die zonder testament sterven. Volgens lokale media droegen Germans verhalen bij aan de verkiezingsnederlaag van Telles in de Democratische voorverkiezingen in juni.

Telles verschijnt donderdag voor de rechtbank.