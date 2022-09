Feestelijk geopende brug stort meteen weer in nadat lintje geknipt wordt

Enkele Congolese notabelen en hoogwaardigheidsbekleders waren maandag piekfijn uitgedost om een nieuwe brug in hoofdstad Kinshasa te openen. Maar zodra het lintje werd doorgeknipt, liep het fout en stortte de brug in het water. Volgens lokale media raakte niemand gewond en vonden de omstanders het enorm amusant dat de vips natte voeten hadden. Een militair slaagde er wel in een fles champagne te redden, blijkt uit de beelden die druk worden gedeeld op sociale media.