Miralem Pjanic verlaat Barcelona voor Verenigde Arabische Emiraten, nog een transfer voor Nottingham Forest

Na twee seizoenen is het verhaal van Miralem Pjanic bij FC Barcelona reeds afgelopen. De 32-jarige Bosnische middenvelder verlaat de Catalaanse club transfervrij voor Sharjah SC uit de Verenigde Arabische Emiraten, zo werd woensdagavond bekendgemaakt. Daar ondertekende hij een contract voor twee seizoenen, met optie voor een derde jaar.

Het verblijf van Pjanic in Catalonië kan moeilijk een succes genoemd worden. Na jaren het mooie weer gemaakt te hebben bij Juventus, werd hij in 2020 op Transfer Deadline Day door Barcelona overgenomen voor 60 miljoen euro. Onder Ronald Koeman en later ook Xavi kwam hij er echter te weinig aan spelen toe, vorig seizoen volgde reeds een uitleenbeurt aan het Turkse Besiktas. B

arça wou maar wat graag af van zijn zware contract, dat nog twee jaar doorliep, en gaf de speler een vrije transfer. In Nou Camp kwam de 107-voudige Bosnische international in twee jaar niet verder dan dertig wedstrijden.

© Action Images via Reuters

In de Premier League blijkt de transferhonger van Nottingham Forest nog steeds niet gestild. Met Serge Aurier werd er woensdag dan ook nog verdedigende versterking gehaald.

De 29-jarige aanvoerder van de Ivoriaanse nationale elf (81 caps) was transfervrij. Vorig seizoen was hij aan de slag bij het Spaanse Villarreal, voordien kwam hij onder meer uit voor Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain.

Bij de huidige voorlaatste in de stand wordt hij ploegmaat van onder meer Orel Mangala, Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge), Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en -Gent) en Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht).