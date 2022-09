Koningin Elizabeth zet landhuis te huur op Airbnb, en zoveel tel je neer voor een nachtje

Fan van royalty? En toevallig op zoek naar een fijne slaapplek tijdens je reis in Groot-Brittannië? Goed nieuws, want koningin Elizabeth II verhuurt een van haar landhuizen op Airbnb. Voor de portie glamour moet je per nacht wel wat geld neertellen.

Uitstekend nieuws voor wie ervan droomt om te leven als de Queen: de koningin heeft namelijk het landgoed Sandringham opengesteld voor vakantiegangers. Via Airbnb kunnen geïnteresseerden het pand, dat voorheen de woonst was van haar tuinman, boeken. Je vindt het terug onder de naam ‘Garden House’ en het beschikt over vier slaapkamers, een aparte eetkamer, ontvangstruimte en lounge met uitzicht op de tuin. Oh ja: naast acht gasten zijn ook huisdieren toegelaten.

LEES OOK:

Het huis ligt trouwens het dichtst bij Sandringham house zelf en is ingericht met stukken uit de koninklijke collectie, die ooit in de koninklijke residentie werden gebruikt. Voor een verblijf betaal je minimum 237 pond (273 euro), maar de duurste kamer kost je 354 pond (407 euro) voor een nacht met koninklijk tintje.

Voor die prijs spot je mogelijk wel een royal tijdens je vakantie, want het landgoed Sandringham in Norfolk is een van de favoriete buitenverblijven van de koningin. Het hoofdgebouw, dat midden op het landgoed van twintigduizend hectare staat, is ook de plek waar de koninklijke familie doorgaans Kerstmis doorbrengt.