Het ‘Super WK wielrennen’ krijgt vorm én primeurs: wegrit voor tijdrit en strijd bij de vrouwen na die bij de mannen

De internationale wielerunie heeft donderdag het wedstrijdschema bekendgemaakt voor de allereerste UCI Cycling World Championships die volgend jaar in en rond het Schotse Glasgow plaatsvinden. Gedurende elf dagen wordt dan in een rist wielerdisciplines op één locatie om de regenboogtruien gestreden.

Het evenement, goed voor dertien WK’s en 190 medaille-events, begint op donderdag 3 augustus en eindigt op zondag 13 augustus. Opvallend is dat de wegrit bij de mannen (zondag 6 augustus) gehouden wordt voor de tijdrit (op vrijdag 11 augustus). Tussendoor is er de mixed relay (dinsdag 8 augustus). De vrouwen rijden hun wegrit op de slotdag van het “super-WK”.

© UCI

De keuze om het WK bij de vrouwen later te laten doorgaan, komt door de planning van de Tour de France en de Tour des Femmes. Die laatste begint en eindigt dus ook later, namelijk op 30 juli. De Ronde van Frankrijk bij de mannen eindigt op 24 juli.

De Cycling World Championships komen er op initiatief van UCI-voorzitter David Lappartient en zullen om de vier jaar in een preolympisch jaar worden georganiseerd. Ze omvatten onder meer de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg, op de piste, MTB en BMX. De veldrijders strijden in 2023 om de WK-titel in het Nederlandse Hoogerheide.

“Glasgow en heel Schotland schrijven sportgeschiedenis door voor het eerst dit multidisciplinaire wielerevenement te organiseren”, aldus UCI-voorzitter David Lappartient. “Dit was één van mijn ideeën toen ik in 2017 voor het eerst werd verkozen. Die visie wordt nu werkelijkheid en de eerste editie krijgt echt vorm. De onthulling van het schema stelt ons in staat om te visualiseren wat ons te wachten staat tijdens deze 11 dagen non-stop fietsactie.”