Ontslag Thomas Tuchel zet grote vraagtekens achter toekomst Romelu Lukaku: terug naar Chelsea, opnieuw Inter of… een transfer?

Nu Thomas Tuchel niet langer trainer van Chelsea is, staan er heel wat vraagtekens achter de toekomst van Romelu Lukaku. In Italië zien ze ‘Big Rom’ alvast niet bij Inter blijven.

Zoals bekend had Lukaku geen al te beste relatie met de Duitse trainer, die woensdag ontslagen werd door de Blues na een pijnlijke nederlaag in de Champions League en een moeilijke seizoenstart. Het ontslag van Tuchel kwam wel vrij onverwachts. In januari 2021 nam hij het roer over bij Chelsea, enkele maanden later veroverde hij meteen de Champions League. Vorig seizoen eindigde Chelsea nog derde in de Premier League.

Tuchel zag Chelsea liefst 113 miljoen euro spenderen voor Lukaku, maar die verdween na een blessure en een explosief interview op het achterplan in Londen. Deze zomer werd de Rode Duivel dan ook op huurbasis opnieuw richting Milaan gestuurd. Zij het zonder aankoopoptie. Er zou volgens La Gazzetta dello Sport weliswaar een soort herenakkoord zijn om de huur van Lukaku met één seizoen te verlengen, maar ook dat is nu potentieel anders door het vertrek van Tuchel.

Intussen wordt Graham Potter zo goed als zeker de nieuwe coach van Chelsea. Verschillende Engelse media melden donderdag dat de Blues een akkoord hebben bereikt met de huidige trainer van Brighton & Hove Albion, de ploeg van Leandro Trossard. De 47-jarige Potter coacht Brighton & Hove Albion sinds medio 2019. De afkoopsom in zijn contract zou 23 miljoen euro bedragen. Met 13 op 18 staan The Seagulls voorlopig fraai vierde in de Premier League.

“Nog te vroeg”

Blijft dus de vraag: wat met Romelu Lukaku na dit seizoen? “Het afscheid van Tuchel is een nieuwtje”, aldus Beppe Marotta, de sportieve baas van Inter. “Ik weet voorlopig niet wat het effect daarvan zal zijn op Lukaku. We willen zijn verblijf hier dit seizoen alvast zo goed mogelijk benutten, daarna zullen we de zaak evalueren met Chelsea. Het is nu dan ook nog veel te vroeg om te spreken over een verlengingen van zijn huur.”

Inter, terug naar Chelsea… of een nieuwe transfer? Bij Tuttosport zien ze dat laatste alvast als een optie. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou Bayern München komende zomer willen doorduwen voor Harry Kane. De Engelse topspits wilde eerder al eens weg bij Tottenham, maar blijf uiteindelijk in Londen. Nu Robert Lewandowski naar Barcelona verkaste, zouden ze in Duitsland Kane als de ideale vervanger zien. Daardoor zou er een open plek zijn bij de Spurs en volgens de Italiaanse sportkrant zou Lukaku dat gat kunnen opvullen, om herenigd te worden met trainer Antonio Conte. Die leidde Inter twee jaar geleden voor de titel met ‘Big Rom’ in de spits.