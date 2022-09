Carrefour roept desserten “rode vruchten” en “mango/passievrucht” van huismerk terug

Supermarktketen Carrefour roept de desserten “rode vruchten” en “mango/passievrucht” van het huismerk terug omdat de mogelijke aanwezigheid van het allergeen noten niet vermeld is op het etiket.

Het gaat om de producten Dessert rode vruchten met EAN-code 5400101083585, lotnummer 280922 en vervaldatum 28/09/2022 en Dessert mango/passievrucht met EAN-code 5400101083035, lotnummer 200922 en vervaldatum 20/09/2022. Ze hebben een gewicht van 95 gram en zijn van het huismerk van Carrefour.

Wie allergisch is voor noten consumeert het product beter niet en kan het terugbrengen naar het verkooppunt, waar het terugbetaald zal worden. Wie het al consumeerde en tekenen van een allergische reactie vertoont, contacteert best zijn huisarts. Wie niet allergisch is, kan de producten zonder risico consumeren.