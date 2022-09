Queen Elizabeth zegt opnieuw afspraken af op doktersadvies

“Hare Majesteit heeft het advies opgevolgd om uit te rusten”, verklaarde Buckingham Palace. “Om die reden heeft ze het overleg met de Privy Council (haar adviesraad, nvdr.) verzet.”

Queen Elizabeth verblijft momenteel op Balmoral Castle in Schotland. Ze ontving daar dinsdag Boris Johnson, die formeel zijn ontslag indiende, en benoemde niet veel later Liz Truss als diens opvolger. Truss is inmiddels de vijftiende Britse regeringsleider die Elizabeth aanstelde sinds ze zeventig jaar geleden op de troon kwam.