Advocaat Michel Bouchat verdedigt Salah Abdeslam samen met Delphine Paci op proces rond aanslagen Brussel

Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem, dat in oktober van start gaat, zal Salah Abdeslam niet alleen verdedigd worden door de Brusselse advocate Delphine Paci, maar ook door haar confrater uit Charleroi Michel Bouchat. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door beide strafpleiters. Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 13 november 2015, dat de voorbije maanden in Parijs plaatsvond, werd Abdeslam nog verdedigd door de Parijse advocaten Olivia Ronen en Martin Vettes, maar die nemen zijn verdediging niet langer waar.