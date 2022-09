Brusselaar Mickaël Tirpan (Fortuna Sittard) keert terug naar Kasimpasa

Tirpan stapte begin 2020 van Lokeren over naar Kasimpasa. De Turken leenden hem een jaar later uit aan Fortuna Sittard, waar hij in de zomer van 2021 een definitief contract ondertekende. De Brusselaar werd bij de Eredivisionist meteen een vaste waarde en stond ook dit seizoen in de basis in de eerste vijf competitieduels.

Tirpan speelde 45 wedstrijden voor geel-groen. Hij had in Sittard nog een verbintenis voor twee jaar.