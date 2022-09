Gezichtsverlamming blijft Justin Bieber parten spelen: “Ik heb tijd nodig om te rusten”

De Canadese popster Justin Bieber zet zijn tournee op pauze en houdt volgend voorjaar mogelijk ook geen halt in het Antwerpse Sportpaleis. De Sorry-zanger doet dat in het belang van zijn gezondheid: optreden is momenteel te vermoeiend voor de 28-jarige man.

Justin Bieber legt op Instagram in detail de reden achter de pauze uit. “Eerder dit jaar praatte ik openlijk over mijn gevecht met het syndroom van Ramsay Hunt, waarbij de helft van mijn gezicht verlamd raakte. Door de aandoening was ik niet in staat om het Noord-Amerikaanse luik van mijn Justice tour af te maken”, staat er. (Lees verder onder de post)

“Na veel rust en consultaties met mijn dokters, familie en team, ging ik naar Europa om daar de tour af te werken. Ik deed er zes liveshows, maar die eisten hun tol. Het voorbije weekend gaf ik het beste van mezelf in Brazilië, maar toen ik van het podium kwam, nam de uitputting het van me over. Ik besef dat ik mijn gezondheid nu prioriteit moet geven. Ik neem voorlopig een pauze van mijn tournee. Het komt goed met me, maar ik heb tijd nodig om te rusten en beter te worden”, schreef hij nog. Belangrijke kanttekening: vermoeidheid zou de verlamming die de ster trof weer kunnen triggeren.

Wanneer Bieber de draad opnieuw zal opnemen is niet duidelijk. Mogelijk komen de twee geplande concerten in het Sportpaleis, op 20 en 21 maart volgend jaar, in het gedrang. Bieber is niet de enige die zijn tournee onderbreekt. Een paar weken geleden deed zijn collega-Canadees Shawn Mendes hetzelfde, ook omdat hij zijn gezondheid nu op de eerste plaats zet.