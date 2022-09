Pieter Serry na coronabesmetting opnieuw “hard aan het werk” richting WK wielrennen

“Maandag is Pieter begonnen aan zijn voorbereidingen richting het WK in het verre Wollongong te Australië”, zo meldt zijn supportersclub. “Alles kwam in een stroomversnelling terecht toen Pieter het coronabeestje achter zich had gelaten. Enkele trainingsritten op Belgische bodem hadden hem duidelijk gemaakt dat hij weer oké was en zich kon gaan focussen op de strijd om de regenboogtrui.”

Serry besliste om richting Spanje te trekken, voor een trainingsstage in en rond Calpé. “Hij verblijft er tot dinsdag, om dan door te reizen naar Australië.”