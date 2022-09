Mel C onthult hoe Spice Girls haar een depressie bezorgden: “Ik was bang dat ik mezelf iets ging aandoen”

Melanie Chisholm heet ze, maar de wereld kent haar als Mel C. Een erfenis aan haar periode bij de Spice Girls die, zo zegt ze in een openhartig interview met Daily mail, heel zwaar op haar heeft gewogen. “Op een moment was ik bang dat ik mezelf iets ging aandoen.”

Op haar 48ste is Mel C - Sporty Spice tijdens haar jaren in de schijnwerpers - een alleenstaande moeder die afgelopen zomer nog plaatjes draaide als dj op Glastonbury. In het interview kijkt ze niet alleen naar het nu - “Alles gaat goed met mij” - maar blikt ze ook terug op het verleden. En dat was niet altijd zo rooskleurig als je zou denken wanneer je de lachende Spice Girls op podia zag.

“Ik ben een paar jaar echt niet goed geweest. Als ik terugkijk, weet ik niet hoe ik dat fysiek volgehouden heb. Ik heb toen zo weinig geleefd en zoveel gesport, en ik volgde ook nog een brutaal schema.” De voorbije jaren getuigden de vier andere Spice Girls al over de mentale problemen die zij kenden na hun periode bij de razend populaire groep, en ook Mel C zegt geworsteld te hebben met zichzelf. Bij alle vijf draaide het rond hun gewicht: ze waren er als de dood voor om wat bij te komen en niet meer geschikt bevonden te worden.

Amper eten

“Zelf ben ik eerst begonnen met bepaalde voedselgroepen uit te sluiten. Vet was de vijand toen. En koolhydraten moesten er ook uit. Een paar jaar lang heb ik bijna alleen maar fruit en groeten gegeten. Dat is geen levenswijze die je kan volhouden. Ik was nooit zo anorectisch dat ik opgenomen moest worden - gelukkig - maar mijn regels stopten, dus ik had duidelijk te weinig lichaamsvet.”

Rond het jaar 2000 begon ze naar eigen zeggen veel te veel te eten, waarbij ze vaak om 3 uur ’s nachts opstond om toch nog wat koolhydraten te eten. “Ik at ontbijtgranen en brood tot ik verdoofd was. Tot ik bewusteloos was. Ik voelde me zo vies, ik was beschaamd.”

De situatie was zo erg dat ze naar eigen zeggen bang was om zichzelf iets aan te doen. “Mijn eigen gedrag ontmoedigde me zo hard, ik wist niet hoe ver ik nog verder kon. Ik kon niet anders dan externe hulp zoeken.” Een dokter stelde uiteindelijk een depressie, anorexia, nog een eetstoornis, ernstige angsten en agorafobie bij haar vast. Pas na het zoeken van professionele hulp en het nemen van antidepressiva ging het weer beter met haar.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.