Komisch moment op EK: basketter denkt hoogtepunt te scoren met blok op NBA-speler, maar krijgt dan het deksel op de neus

De Bosniër pakte in het slot uit met een knap blok op een schotpoging van NBA-speler Domantas Sabonis en liet dat de Litouwer weten door ostentatief in zijn gezicht te gaan roepen. Maar Halilovic, die de match eindigde met 4 punten, had niet door dat Arnas Butkevicius de bal had opgepikt en op hem afstormde. De Bosniër was dan ook te laat en kreeg een dunk in zijn gezicht. Pijnlijk...

