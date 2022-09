Vrouw (30) gaat in het midden van de weg liggen, politie laat haar ontnuchteren in cel

De politie van politiezone Kouter had woensdagavond geen keuze dan een vrouw die duidelijk boven haar theewater was, op te sluiten in de doorgangscel.

Kort voor 22 uur troffen inspecteurs van politiezone Kouter de vrouw woensdagavond aan in de Torhoutse baan in Gistel. Het gaat om een 30-jarige vrouw uit Halle, in Vlaams-Brabant. De vrouw ging zitten en liggen in het midden van de rijbaan en bracht zo zichzelf in gevaar.

De inspecteurs gingen over tot een controle en brachten de vrouw naar de kant van de weg. De vrouw was duidelijk onder invloed van alcohol. Ze was voor geen rede vatbaar en werd voor haar eigen veiligheid opgesloten in de doorgangscel ter ontnuchtering.