Redacteur ‘De tafel van vier’ stapt na één dag op na woke-debat: “Hoe wereldvreemd kun je zijn? Ik vond het beschamend en onwezenlijk”

Na amper één uitzending van De tafel van vier, de nieuwe talkshow met Gert Verhulst, is redacteur Elias Van Dingenen er opgestapt. In een opiniestuk van De morgen maakt hij duidelijk dat het veelbesproken woke-debat daar de reden voor was. “Hoe wereldvreemd kun je zijn”, vraagt hij zich af.

Het enthousiasme was groot bij Elias Van Dingenen toen hij mocht gaan werken voor De tafel van vier. “Ik kreeg zo’n goeie indruk dat ik er zelfs mijn job als communicatieverantwoordelijke bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor heb opgezegd”, schrijft hij in De morgen.

Over zijn eerste werkdag maandag was hij aanvankelijk nog enthousiast. “Er werden dossiers opgesteld voor toekomstige afleveringen, er werden energie-experts aan de tand gevoeld en de sfeer zat goed. Ik kreeg het gevoel dat we met een sterke redactie waren begonnen aan een sterk programma”, schrijft hij.

Debat

Maar de ontnuchtering volgde snel. “Voor de eerste aflevering wilden we een knetterend debat.” Het debat rond woke dus, waarin scenarist Raf Njotea het met Gert Verhulst en onder meer Margriet Hermans had over die beweging. En, zo viel veel kijkers op, het n-woord veel viel.

“Om 20 uur moest ik met lede ogen aanschouwen hoe mijn baas op mijn eerste werkdag tijdens de live-uitzending het n-woord een dertigtal keer liet vallen. Ik vond het beschamend en onwezenlijk, zittend voor het grote scherm net buiten de debatstudio. Hoe wereldvreemd kun je zijn?”

Ontslag

Van Dingenen verliet die avond naar eigen zeggen “verbouwereerd” de studio. “De volgende dag sprong ik met net dat tikkeltje minder moed op de trein naar Antwerpen.” En toen Verhulst niet eens verscheen op de redactievergadering - “waar ik een mea culpa van hem verwachtte” - was de emmer vol. “Kennelijk vond hij het niet noodzakelijk om aanwezig te zijn bij de nabespreking van de tumultueuze eerste aflevering. Dus ik nam ontslag.”

Verhulst - die de afgelopen dagen te zien was in De allerslimste mens ter wereld - verontschuldigde zich in de tweede aflevering wel, maar dat vond Van Dingenen niet voldoende. “Sorry als ik u gekwetst zou hebben, legde de schuld weer bij de kijker. Want de excuses zijn voorwaardelijk. Enkel als jij je gekwetst voelt, krijg je ze. Anders is er niets fouts gebeurd. Ik denk dat hij beter kan”, schrijft Van Dingenen nog.

Lees zijn volledige column hier.

Van SBS kregen we nog geen reactie op de column.