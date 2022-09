Toerist krijgt 450 euro boete omdat hij op rand van fontein eet en drinkt in Rome

Wie op vakantie gaat naar Rome, let daar beter op wat hij of zij doet. Een nietsvermoedende Amerikaanse toerist kreeg er 450 euro boete omdat hij op de rand van een fontein wat zat te eten en te drinken.

De 55-jarige Amerikaan had zich op zondag rond 1 uur ’s nachts op de rand van de Fontana dei Catecumeni gezet voor een snack, zo vernam CNN via de lokale politie. Agenten kwamen tussenbeide omdat hij “de intentie had om te drinken en te eten op een deel van de fontein”.

Daar lachen ze niet mee in Rome: sinds enige jaren is het stadsbestuur strenger op wat toeristen er uitspoken. En al zeker als er monumenten bij betrokken zijn. De fontein in kwestie was gebouwd in 1588 door architect/beeldhouwer Giacomo della Porta en werd in 1997 gerestaureerd. Het is een beschermde fontein, dus kreeg de toerist een boete van 450 euro.

Wat nog niet mag in Rome? Drinken op straat, kroegentochten organiseren en zwemmen in de fonteinen in de stad. Daar blijft het niet bij: cafés mogen bijvoorbeeld geen luide muziek spelen, en zo zijn er nog wel wat regeltjes.