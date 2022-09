Belgische mannen strijden dit weekend in Oostenrijk om eremetaal op EK basket 3x3

In groep D speelt België vrijdag tegen Azerbeidzjan (16u45) en Nederland (22u05). De eerste twee van de vier poules stoten door naar de kwartfinales. Die worden zondag gespeeld net als de halve finales, de kleine finale (20u55) en de finale (21u45).

Caspar Augustijnen, Nick Celis, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort vormen het Belgische team. Eind augustus won dat kwartet als Team Antwerp de Masters in het Hongaarse Debrecen, goed voor hun eerste toernooizege op het hoofdcircuit.

België is de nummer 6 op de FIBA-ranking, Nederland staat zevende en Azerbeidzjan 75e.

Eind juni eindigde België op het wereldkampioenschap in Antwerpen als vierde na verlies in de kleine finale tegen Frankrijk. Servië maakte zijn favorietenrol waar en versloeg als nummer 1 in de wereld Litouwen in de finale. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt en Bryan De Valck droegen toen het Belgische shirt. Servië is op dit EK de drievoudige titelverdediger.

De 3x3 Cats slaagden er niet in zich te kwalificeren voor het EK.