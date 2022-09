Bestuurder onder invloed van drugs vervoert liefst 7 passagiers in niet-gekeurde auto

De politie Tongeren-Herstappe heeft woensdag een verkeerscontrole gedaan met de douane. Ze betrapten een bestuurder onder invloed van marihuana die 7 passagiers in zijn niet-gekeurde auto had zitten.

De verkeerscontrole vond plaats op de Luikersteenweg. Eén bestuurder bleek een rijverbod te hebben, maar had zijn rijbewijs nooit ingeleverd na zijn veroordeling. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen en zijn voertuig werd op last van het parket getakeld. De man moet eerst alle proeven opnieuw afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt.

Een andere chauffeur bleek onder invloed van marihuana te rijden en verloor zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen. De keuring van zijn voertuig bleek ook vervallen, en de man had bovendien zeven personen in zijn voertuig zitten, terwijl er maar vijf zitplaatsen waren. De passagiers zaten op elkaars schoot op de achterbank. De bestuurder kreeg een boete omdat hij te veel personen vervoerde en de passagiers kregen een boete omdat ze hun gordel niet droegen.

Geen kinderzitjes

Een bestuurder die met een vals Albanees rijbewijs bleek te rijden, kreeg ook een boete. Hij had achter in zijn voertuig ook een kind los op de zetel zitten, zonder kinderzitje. Het voertuig werd in beslag genomen. Daarnaast werden er nog twee chauffeurs geverbaliseerd omdat ze geen kinderzitje hadden voor hun kinderen.

Twee chauffeurs gebruikten hun gsm tijdens het rijden, zes droegen geen gordel. Drie tractorbestuurders kregen een pv omdat ze hun lading maïs niet hadden afgedekt en omdat de reproductieplaat van hun aanhangwagen niet gelijkend was. Twee bestuurders reden met rode diesel en kregen een boete van 500 euro, één bestuurder had nog een penale boete van 151 euro openstaan. siol