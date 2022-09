Bundesliga-club RB Leipzig stelt Marco Rose aan als nieuwe trainer

De 45-jarige Rose neemt over van de Italiaan Domenico Tedesco. Die werd woensdag ontslagen, daags na het 1-4 verlies in de Champions League tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Tedesco (36) kwam in december 2021 aan het roer bij Leipzig als opvolger van Jesse Marsch. Hij leidde het team naar de Duitse beker, de halve finales in de Europa League en een vierde plaats in de Bundesliga. Dit seizoen staat het team op de elfde plaats in de Bundesliga met 5 op 15. Volgende week gaat Leipzig in de Champions League op bezoek bij Real Madrid.

Marco Rose trainde vorig seizoen Borussia Dortmund, dat hij naar de tweede plaats in de Bundesliga coachte maar waar hij niettemin eind mei moest vertrekken. De in Leipzig geboren Rose trainde daarvoor Borussia Mönchengladbach (2019-2021) en Red Bull Salzburg (2017-2019), de zusterclub van RB Leipzig, waarmee hij twee keer Oostenrijks kampioen werd.