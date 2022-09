De Bleeker eist meer transparantie van energieleveranciers: “Uit den boze dat consument bank gaat spelen”

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) wil energieleveranciers dwingen om transparanter te zijn over hun voorschotten en tarieven. Ook moeten de opmaak van de eindfactuur en eventuele terugbetalingen sneller gebeuren. “Het is uit den boze dat de consument bank gaat spelen en renteloze leningen geeft aan energieleveranciers doordat hij maanden moet wachten op zijn terugbetaling”, zegt De Bleeker donderdag.

Bij de Ombudsdienst voor Energie gaat het aantal klachten sinds oktober 2021 in stijgende lijn. In 2020 werden er nog 6.639 klachten geregistreerd, in 2021 waren dat er 9.088, waarvan 4.018 in het laatste kwartaal. Voor dit jaar staat de teller al op 17.417 klachten. Vaak gaan die over de prijzen, maar ook over meterproblemen, het facturatieproces, leverancierswissels en betalingsproblemen.

Een concrete klacht, zegt staatssecretaris De Bleeker, is dat het lang duurt voor de eindfactuur wordt opgemaakt en de eventuele terugbetaling gebeurt. Daar wil ze nu op ingrijpen. Als het van De Bleeker afhangt, moeten leveranciers hun eindafrekeningen binnen de 15 dagen na het doorgeven van de meterstanden op- en aanleveren. Wanneer dit niet gebeurt, moet de consument worden vergoed.

Voorschot

Een terugbetaling - in het geval de voorschotfacturen ruimschoots volstaan - zou dan weer binnen de 30 dagen na de factuurdatum van de eindafrekening moeten gebeuren. Bij de eindafrekeningen zou ook telkens een voorstel van voorschot moeten worden geplaatst (behalve bij een leverancierswissel of verhuis). Dat voorschot moet berekend zijn op basis van het werkelijke verbruik tijdens de voorbije 12 maanden.

LEES OOK. Overtollige stroom brengt eigenaars zonnepanelen zeven keer meer op

Een verhoging van het voorschot zal enkel kunnen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo zal een voorstel tot verhoging minstens 30 dagen voor de eerstvolgende voorschotfactuur op een directe en duidelijke manier aan klanten moeten worden meegedeeld. “Een link naar een website zal niet volstaan”, aldus De Bleeker.

Tariefformules

De leveranciers moeten volgens De Bleeker al hun tariefformules duidelijk en transparant vermelden op hun website. Die formules moeten vlot te raadplegen en te vergelijken zijn. De Bleeker wil dat drie clicks volstaan.

“In deze moeilijke tijden is transparantie en correcte dienstverlening extreem belangrijk. Om die reden is het cruciaal dat energieleveranciers laten zien welke tarieven ze hanteren en hoe ze hun voorschotten berekenen”, zegt De Bleeker. “Wat sowieso uit den boze is dat de consument bank gaat spelen en renteloze leningen geeft aan energieleveranciers doordat ze maanden moeten wachten op hun terugbetaling.”

Tot slot roept ze de leveranciers op om ook meer transparantie over de kostprijs per maand te bieden aan klanten met een digitale meter. Een aantal leveranciers moeten hun klanten nu al de keuze bieden tussen maandelijkse afbetalingen of blijven werken met voorschotten. De Bleeker vindt dat die leveranciers die keuze beter moeten bekendmaken bij hun klanten.