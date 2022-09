Historische match én punt van de US Open: toptalenten Alcaraz en Sinner zorgen voor briljant tennis tot diep in de nacht

Carlos Alcaraz (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Spaanse sensatie, die in set vier een matchpunt wegwerkte, was in vijf sets en na een fantastische partij tennis te sterk voor Jannik Sinner (ATP 13): 6-3, 6-7, 6-7, 7-5 en 6-3.

De match duurde liefst vijf uur en vijftien minuten en eindigde om 2u51 donderdagmorgen lokale tijd. Daarmee gaat het duel de geschiedenisboeken in. Nooit eerder finishte een match op de US Open immers zo laat. Het vorige record dateerde van 2014. Toen klopte de Japanner Kei Nishikori in de achtste finales de Canadees Milos Raonic om 2u26.

Sinner ging er voor de derde keer dit seizoen uit in de kwartfinales van een grandslam. Het overkwam hem ook op het Australian Open en Wimbledon. Op Roland Garros strandde hij in de achtste finales.

Onderweg naar zijn overwinning zorgde Alcaraz ook voor hét punt van het toernooi tot nu toe:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om een plaats in de finale neemt Alcaraz het op tegen de 24-jarige Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 26), die de Rus Andrey Rublev (ATP 11) met 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) en 6-4 uitschakelde.

In de andere halve finale geeft de Noor Casper Ruud (ATP 7) de Rus Karen Khachanov (ATP 31) partij. Zowel voor Alcaraz als Tiafoe wordt het de eerste halve finale op een grandslam. Casper Ruud is de enige van de halvefinalisten die dat stadium al eerder bereikte. Hij was in juni runner-up op Roland Garros.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen