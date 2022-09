Nick Kyrgios krijgt fikse boete voor woede-uitbarsting op US Open (maar zal het niet meteen voelen in zijn portemonnee)

De organisatoren van de US Open hebben Nick Kyrgios een boete van 14.000 dollar (14.000 euro) opgelegd voor zijn woede-uitbarsting na zijn verlies in de kwartfinale tegen de Rus Karen Khachanov.

Het Australische enfant terrible verloor de partij in vijf sets en sloeg daarna uit frustratie twee rackets kapot op de court van het Arthur Ashe Stadium. Tijdens de wedstrijd had de verliezend Wimbledonfinalist ook al een waarschuwing gekregen van de umpire nadat hij tijdens de derde set enkele drankflesjes op de grond had gesmeten.

Kyrgios kreeg eerder tijdens het toernooi ook al boetes voor spuwen, vloeken en rackets weggooien. In totaal moet hij zo 32.500 dollar ophoesten. Maar dat bedrag is wel maar een fractie van het prijzengeld dat hij in New York opstreek, namelijk 473.200 dollar.