Tranen bij droomdebuut in de Champions League: daarom kon Giovanni Simeone na 14 jaar (!) zijn pols kussen na goal voor Napoli

De 27-jarige Argentijn, zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone, maakte deze zomer de overstap van Hellas Verona naar Napoli. Op huurbasis voor een bedrag van 3,5 miljoen euro en een aankoopoptie die verplicht wordt onder bepaalde voorwaarden. Simeone schitterde vorig seizoen in de Serie A met 17 doelpunten en 6 assists, maar fungeert bij de Partenopei vooral als back-up van sterspeler Victor Osimhen.

Toen de Nigeriaan - gewezen spits bij Charleroi - echter uitviel, kreeg Simeone zijn kans tegen Liverpool. En hij bedankte trainer Luciano Spalletti met een doelpunt, op aangeven van sensatie Khvicha Kvaratskhelia, na amper drie minuten op het veld. Simeone rende naar de zijlijn, kreeg tranen in zijn ogen en kuste zijn pols.

© ISOPIX

© ISOPIX

Voor Simeone kwam op 27-jarige leeftijd namelijk een jongensdroom uit. Hij maakte namelijk zijn debuut in de Champions League en scoorde dus meteen. Veertien jaar geleden had de Argentijn al een tattoo van het Champions League-embleem op zijn pols laten zetten, wat hij nu dus kuste.

“Mijn eerste tattoo liet ik zetten op mijn dertiende”, vertelde Simeone in een interview met The Guardian. “Normaal moet je daarvoor 18 jaar zijn, maar ik was zo gek van de Champions League dat ik niet kon wachten. Mijn vader wilde het niet en mijn mama vroeg me: Waarom? Ik heb haar geantwoord: Omdat ik op een dag in de Champions League ga spelen en een goal ga maken, dan kan ik die tattoo kussen.”

Zo gezegd, zo gedaan dus voor Simeone. “Ik was er klaar voor, om in ieder geval minstens één kans te krijgen in de Champions League. Ik heb die gekregen en ik heb die kunnen benutten. Het was geweldig en om dan te kunnen winnen… Dit betekent veel. Ik had vooraf ook met mijn papa gebeld. Hij zei dat ik het zou kunnen als ik mijn kans kreeg. Het was geweldig om de fans mijn naam te horen scanderen. Ik heb hard moeten knokken om op dit niveau te geraken.”

© ISOPIX